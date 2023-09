Wrzesień w Piotrkowie Trybunalskim: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Piotrkowie Trybunalskim, najważniejsze informacje miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Piotrkowa Trybunalskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybory 2023 w Piotrkowie. Lider Trzeciej Drogi Dariusz Klimczak zaprezentował kandydatów z okręgu nr 10 do Sejmu w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października. Zobaczcie, kto kandyduje - ZDJĘCIA

W niedzielę, 27 sierpnia, odbyły się Dożynki 2023 w gminie Grabica. Rolnicy podziękowali za miniony rok i zbiory. Była to jedna z czterech gmin, w której w ten weekend świętowali rolnicy.

Ponad 200 wystawców zgromadziła 31. edycja największej wystawy promocyjno-handlowej w naszym regionie - od soboty do niedzieli (26-27 sierpnia) w Piotrkowie odbywa się Rol-Szansa. Organizatorem jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

To będzie jeden z najgorętszych weekendów tego lata i niestety już ostatni w te wakacje. Sprawdź zatem, co będzie się działo w weekend 25-27 sierpnia, nie tylko w Piotrkowie. Do wyboru są m.in. targi rolnicze, czyli Rol Szansa, koncerty, strażacka loteria fantowa, ekstremalny marsz Human Machine, rodzinna sjesta z MOK, kino na Podklasztorzu i wiele, wiele innych atrakcji. Także w ten weekend świętować będą rolnicy aż w czterech gminach w powiecie piotrkowskim.