Piotrkowianie oddali hołd powstańcom warszawskim i gen. Roweckiemu ZDJĘCIA

We wtorek, 1 sierpnia, punktualnie o godz. 17 w Piotrkowie rozległ się dźwięk syren systemu alarmowania i ostrzegania. Był to z jednej strony trening tego sytemu, choć głównie wiązał się on z "Godziną W", czyli z 79. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego - jednego z najbardziej krwawych zrywów narodowo-wyzwoleńczych w historii Polski.

Dźwięk trwał nieprzerwanie przez około minutę. W tym czasie część przechodniów zatrzymywała się na chodnikach, aby oddać hołd bohaterom walk o niepodległość naszego kraju. ​Uroczystość uświetnili swoją obecnością kombatanci oraz strzelcy z jednostki strzeleckiej wraz z pocztem sztandarowym.

Tuż po zakończeniu treningu alarmowania przedstawiciele władz miasta, parlamentu, organizacji, stowarzyszeń i instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza przy placu Kościuszki. Następnie zebrani przeszli pod tablicę upamiętniającą piotrkowianina generała Stefana "Grota" Roweckiego, która wmurowana jest w elewację kamienicy przy ul. Słowackiego 1. To właśnie w tym budynku wychował się współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego i pierwszy Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i Armii Krajowej (AK).