Politycy PiS o bezrobociu i procesie wyborczym. Relacja z konferencji w Tomaszowie ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości postanowili zorganizować konferencje w całym kraju po tym, jak Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji, którą podano w spocie reklamowym PiS o 15-procentowym bezrobociu za rządów PO-PSL. Sędzia stwierdził, że bezrobocie za rządów Donalda Tuska przekraczało 14 proc. tylko przez trzy miesiące. To pierwszy w tej kampanii proces wyborczy, a wniosek złożyła Koalicja Obywatelska. Zjednoczona Prawica podkreśla jednak, że pomyliła się jedynie o 0,6 proc.

- Polityka pana Donalda Tuska jest czymś dramatycznym - mówił podczas piątkowej konferencji Marszałek Senior Antoni Macierewicz. - Ta polityka doprowadziła do tego, że bezrobocie było najbardziej charakterystyczną cechą rządów pana Tuska. Tak było już w roku 1993 roku, kiedy zaczęto wyprzedawać mienie narodowe. Później w 2008 roku, to było zupełnie dramatyczne, kiedy doprowadził do tego, że wyprzedawanie mienia narodowego doprowadziło do tego, że liczba bezrobotnych sięgnęła 2 milionów 300 tys. osób. Nawet tutaj, w powiecie tomaszowskim to było ponad 21 proc. - dramatycznie wysokie bezrobocie. Teraz analizy Unii Europejskiej mówią, że mamy najniższe bezrobocie, to zaledwie 2,7 proc. - wyliczał poseł.