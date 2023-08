Prasówka tygodniowa z 20.08.2023 w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie żyją dwie piętnastolatki, które ucierpiały w wypadku nad Zalewem Sulejowskim, do którego doszło w okolicach Tresty w niedzielę, 13 sierpnia.

Miejska potańcówka, sołecki piknik sportowy w Poniatowie oraz piknik dla najmłodszych nad zalewem w Czarnocinie, maraton w kinie Helios, kino plenerowe przed Mediateką, zwiedzanie muzeum lodów, dożynki w gminie Wola Krzysztoporska i koncert Trubadurów, a także wiele innych atrakcji - sprawdź, co będzie się działo w weekend 18-20 sierpnia w Piotrkowie i regionie!

Wypadek na drodze S8 w Polichnie. Samochód BMW zderzył się z busem na nitce w kierunku Katowic. Jedna osoba trafiła do szpitala, rozszczelniła się butla z gazem przewożona przez busa. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana ZDJĘCIA

Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego historyk Bogusław Wołoszański wystartuje w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Będzie jedynką na liście KO w regionie piotrkowskim, gdzie zwyczajowo z listy PiS startuje także poseł Antoni Macierewicz.

Uroczystości Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele Bernardynów w Piotrkowie. Po mszy w kościele Bernardynów uroczysta procesja z figurką zaśniętej Matki Bożej. przeszła do piotrkowskiej Fary. Zobaczcie fotorelację z uroczystości.

W Uniejowie zorganizowano kolejny piknik wojskowy z cyklu „Silna Biało-Czerwona”. Na wszystkich którzy tam przybyli czekała niespodzianka. Była to wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Wystawa "Malarstwo" Bronisława Brylskiego. Piotrkowski artysta zadedykował najnowszą ekspozycję swoich prac malarskich zmarłej niedawno żonie Małgorzacie Brylskiej. Wystawę można oglądać w Galerii Andriollego w Nałęczowskim Ośrodku Kultury do 26 sierpnia 2023. Zobaczcie ZDJĘCIA

Rzemieślnicza cukiernio-kawiarnia powstała w Piotrkowie. Kameralna placówka mieści się poza centrum miasta. Właściciele zrezygnowali z lokalu w centrum miasta z powodu zbyt wysokich czynszów. Zobaczcie co można zjeść i jakie są ceny. ZDJĘCIA, VIDEO

Do poważnego wypadku doszło nad Zalewem Sulejowskim w okolicach miejscowości. W niedzielę, 13 sierpnia, doszło tam do zderzenia skutera z łodzią motorową. Dwie piętnastolatki zostały przetransportowane przez LPR do szpitala w Łodzi.

Moc atrakcji czekało na uczestników pikniku strażackiego, który w niedzielne popołudnie (13 sierpnia) odbył się w Aleksandrowie. Piknik zorganizowano po raz pierwszy, jednym z punktów programu była widowiskowa parada samochodów strażackich.

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" od tygodnia są szczęśliwym małżeństwem. Para właśnie pokazała zdjęcia z sesji ślubnej, fotografie wykonane przez Studio Bexa zaprezentowano również w sobotnim odcinku "Pytania na Śniadanie".