Prasówka tygodniowa z 3.03.2024 w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Męski różaniec publiczny odbył się w pierwszą sobotę (2 marca) miesiąca w Piotrkowie. Było to już jubileuszowe 60. spotkanie uczestników z Piotrkowa i regionu. Tradycyjnie, mężczyźni przeszli ulicami miasta modląc się i śpiewając z różańcem w ręku.

Sprawdź dzienny horoskop na sobotę 2 marca. Czy ten dzień tygodnia będzie dla ciebie hojny? Co może cię spotkać? Zobacz horoskop dzienny dla: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Wodnika, Ryb, Koziorożca. Sporo się dziś wydarzy, u Ciebie również!

W piątek, 1 marca, odbyła się konferencja prasowa, podczas której poznaliśmy kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego z okręgu nr 4. To mieszkańcy naszego regionu reprezentujący koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni.

Do wyborów samorządowych 2024 został już nieco ponad miesiąc. Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że rozpoczęła przyjmowanie list kandydatów na radnych. Wkrótce ruszy nabór na członków komisji obwodowych od komitetów wyborczych.

Imprezy w Piotrkowie 1, 2, 3 marca 2024. Co będzie się działo, gdzie warto się wybrać w najbliższy weekend w naszym mieście, ale i regionie? Czekać na Was będą wystawy, pokazy, sportowe wydarzenia i wiele innych atrakcji. Sprawdziliśmy najciekawsze propozycje rozrywkowe na nadchodzący weekend. Co warto robić w Piotrkowie? Sprawdźcie w naszej galerii.

Od 16 stycznia trwało głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci zostali wybrani na szczeblu powiatowym.