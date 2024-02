Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Piotrków Trybunalski, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

40 kół gospodyń wiejskich z województwa łódzkiego zjechało w sobotę, 24 lutego, do Stefanówki pod Piotrkowem, by wziąć udział w eliminacjach do konkursu "Modna gospodyni". Na finał czterech pokazów mody, podczas których mieszkanki naszego regionu zaprezentowały fantastyczne stroje łączące tradycję z nowoczesnością, koncert zagrał Rafał Brzozowski.

Niecodzienne znaki z wojskowymi pojazdami, w tym czołgami pojawiły się na drogach naszego regionu. Co oznaczają? Chodzi o żołnierskie ćwiczenia.

Piotrkowianie upamiętnili 80. rocznicę śmierci kpr. Mariana Króla ps. "Szczerba", żołnierza Armii Krajowej, zamordowanego przez Niemców w 1944 roku. Obchody odbyły się w sobotnie południe (24 lutego) na ul. Sienkiewicza w Piotrkowie.