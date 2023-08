W weekend marsz Human Machine. Centrum miasta będzie zamknięte. Zmiany w rozkładzie MZK

Human Machine 2023 w Piotrkowie to ekstremalny marsz na odcinku 100 i 50 km. W tegorocznej edycji wprowadzono wiele zmian. W ubiegłym roku uczestnicy mieli do pokonania pętlę o długości 25 km przebiegającą drogami i leśnymi duktami powiatu piotrkowskiego. W tym roku start i meta będzie zlokalizowana przy ul. Słowackiego w Piotrkowie. Zawodnicy będą mieli do pokonania pętlę o długości 1 km, przebiegającą ulicą Słowackiego i Toruńską oraz przez plac Kościuszki. Marsz będzie się odbywał ulicami wyłączonymi z ruchu. Uczestnicy dystansu 50 km, przejdą pętlę w centrum miasta 50 razy.

W związku z przebiegiem imprezy i trasą wytyczoną w centrum miasta - przez najbliższy weekend zamknięta dla ruchu będzie ul. Słowackiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do pl. Kościuszki. Oznacza to, że od soboty (od godz. 14) do niedzieli (do godz. 23) obowiązywać będą zmiany tras przejazdu autobusów MZK przez centrum Piotrkowa: