Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Łódź i województwo łódzkie słynie z pięknych kobiet i dziewcząt. Wiele z nich bierze udział w konkursach piękności i zdobywa najwyższe laury. Dziś prezentujemy kandydatki w konkursie Polska Miss, które zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji. Poznajcie je i zobaczcie, jak się prezentują.

Nowy prezes zarządza Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Od 1 sierpnia szefem spółdzielni jest Jacek Sokalski.

Za nami kolejny rodzinny piknik, który w czwartek, 3 sierpnia, odbył się na Orliku przy ul. Wysokiej. Uczestnikom, starszym i młodszym, dopisywały świetne humory, nie brakowało atrakcji. Zobaczcie!

Piotrkowscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę opla, który jak się okazało miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak 75-letniemu piotrkowianinowi nie przeszkodziło to w dalszej jeździe... Niespełna dwie godziny później ponownie wpadł w ręce mundurowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności....