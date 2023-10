Tygodniowy przegląd prasy 15.10.2023: Piotrków Trybunalski, 8.10-14.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Kilkudziesięciu miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze wzięło udział w Pumptrack Show, zawodach, które odbyły się w sobotę (14 października) na niedawno oddanym do użytku torze przy ulicy Ceramicznej w Piotrkowie.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zastępca naczelnika piotrkowskiej jednostki w czasie urlopu zatrzymał mężczyznę, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości - poinformowała piotrkowska komenda policji. 58-letni kierowca nissana trafił do policyjnej celi. Wkrótce usłyszy zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.