Tygodniowy przegląd prasy 27.08.2023: Piotrków Trybunalski, 20.08-26.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

To będzie jeden z najgorętszych weekendów tego lata i niestety już ostatni w te wakacje. Sprawdź zatem, co będzie się działo w weekend 25-27 sierpnia, nie tylko w Piotrkowie. Do wyboru są m.in. targi rolnicze, czyli Rol Szansa, koncerty, strażacka loteria fantowa, ekstremalny marsz Human Machine, rodzinna sjesta z MOK, kino na Podklasztorzu i wiele, wiele innych atrakcji. Także w ten weekend świętować będą rolnicy aż w czterech gminach w powiecie piotrkowskim.

Piotrkowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który w sprzedaży oferował tester diagnostyczny z podrobionym znakiem towarowym marki samochodów ciężarowych. Za takie łamanie prawa własności przemysłowej ustawa przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci zabezpieczyli także interfejs do diagnostyki komputerowej samochodów z nielegalnym oprogramowaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.