Marzec 2024 w Piotrkowie Trybunalskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Od 16 stycznia trwało głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci zostali wybrani na szczeblu powiatowym.

Trwa protest rolników w Jaksonku na DK 74. Kilkadziesiąt traktorów od rana blokuje drogę między Sulejowem i Żarnowem. Protest potrwa do godz. 18. :Policja zorganizowała objazdy przez DK12. ZDJĘCIA

Dorota Jankowska kandydatką na burmistrza Sulejowa. W poniedziałek 26.02.2024 z rozmachem zainaugurowała kampanię wyborczą w sali OSP w Sulejowie. Zaprezentowała swoich kandydatów do Rady Miasta i Gminy Sulejów oraz Rady Powiatu Piotrkowskiego. ZDJĘCIA

10 Kół Gospodyń Wiejskich będzie reprezentować nasz region w finale wojewódzkiego konkursu "Modna gospodyni, życie pięknym czyni", który 23 marca odbędzie się w Łodzi. Tymczasem zobaczcie, co działo się w sobotni wieczór m.in. za kulisami podczas regionalnych eliminacji do konkursu! Wideo wkrótce!

Andrzej Kobalczyk, znany regionalista, pasjonat historii i dziennikarz był gościem Mediateki w Piotrkowie. Spotkanie autorskie połączone z promocją nowej książki - „Od Sulejowa po Smardzewice. Opowieść o Zalewie Sulejowskim” odbyło się w piątkowy wieczór, 23 lutego.

W sobotę, 24 lutego, w galerii Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy "Barwy dźwięków", której organizatorem był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6. Poznajcie laureatów i zobaczcie zdjęcia!

40 kół gospodyń wiejskich z województwa łódzkiego zjechało w sobotę, 24 lutego, do Stefanówki pod Piotrkowem, by wziąć udział w eliminacjach do konkursu "Modna gospodyni". Na finał czterech pokazów mody, podczas których mieszkanki naszego regionu zaprezentowały fantastyczne stroje łączące tradycję z nowoczesnością, koncert zagrał Rafał Brzozowski.