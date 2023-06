Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Piotrkowie Trybunalskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci ruchu drogowego w czasie wolnym od służby zatrzymali kierującego oplem, który miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Szybka reakcja i czujność policjantów zakończyła podróż nieodpowiedzialnego kierowcy. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna.

Pamiętacie dni Piotrkowa sprzed 10 lat? Gwiazdą była wówczas m.in. Urszula z zespołem, która zagrała koncert na placu Pofranciszkańskim, a święto miasta odbyło się pod nazwą Imieniny Piotrkowa. Z okazji rozpoczynających się tegorocznych Dni Piotrkowa przypominamy, jak mieszkańcy bawili się przed laty. Koniecznie zobaczcie zdjęcia!

Zakończyły się Chrześcijańskie Spotkania Młodych. Spotkania już po raz piąty odbyły się w Moszczenicy, a tegoroczne hasło nawiązywało do słów papieża Jana Pawła II - "Szukałem was, a teraz przyszliście do mnie".